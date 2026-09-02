Udinese avanti di rimonta in Coppa Italia: Bayo ribalta il Venezia, agli ottavi c'è l'Atalanta

Sagrado in avvio illude gli ospiti di Stroppa, poi la doppietta dell'ivoriano vale il 2-1 e il pass per la squadra di Runjaic: tutti i dettagli

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Pubblicato il 02.09.2026, 19:58

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UDINE - Reduce dal blitz di Monza nella prima trasferta di campionato e in attesa di ospitare la Lazio per la terza di campionato al Bluenergy Stadium (dove all'esordio ha fermato sul pari il Como di Fabregas), l'Udinese fa festa in Coppa Italia. Dopo aver battuto il Padova di misura ai 32esimi, la squadra di Runjaic si è ripetuta tra le mura amiche superando in rimonta il Venezia (2-1) e staccando così il pass per gli ottavi di finale in cui sfiderà l'Atalanta di Sarri. Ai lagunari di Stroppa, che nel turno precedente l'avevano spuntata in casa sul Modena (3-2) e in campionato sono ancora fermi al palo (ko con il Lecce e poi in casa del Milan prima di far visita al Frosinone), non è bastato il gol segnato in avvio da Sagrado (9'): padroni di casa hanno infatti trovato la forza di reagire e di ribaltare il risultato grazie a una doppietta di Bayo (34' e 53').

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