Dove vedere Palermo-Mantova in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Un sedicesimo di finale tutto da Serie B: Palermo e Mantova si affrontano dopo aver eliminato rispettivamente Lecce e Lazio nel turno precedente di Coppa Italia e oggi si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale, dove la vincitrice incontrerà il Bologna.
Palermo-Mantova, l'orario
Palermo-Mantova si giocherà oggi, giovedì 3 settembre, alle ore 18 allo stadio Barbera di Palermo e metterà in palio il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. In caso di parità al 90' si procederà direttamente con la lotteria dei calci di rigore, senza tempi supplementari.
Dove vedere Palermo-Mantova in diretta tv
Palermo-Mantova sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Palermo-Mantova, dove vederla in streaming
Palermo-Mantova sarà visibile live in streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. Inoltre, è possibile collegarsi al portale mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta, previa registrazione gratuita.
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