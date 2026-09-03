Dove vedere Cagliari-Verona in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Cagliari-Verona, l'orario

Cagliari-Verona si giocherà oggi, giovedì 3 settembre, alle ore 21 allo stadio Unipol Domis di Cagliari e metterà in palio il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. In caso di parità al 90' si procederà direttamente con la lotteria dei calci di rigore, senza tempi supplementari.

Dove vedere Cagliari-Verona in diretta tv

Cagliari-Verona sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Cagliari-Verona, dove vederla in streaming

Cagliari-Verona sarà visibile live in streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. Inoltre, è possibile collegarsi al portale mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta, previa registrazione gratuita. Potrete anche seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.