Coppa Italia
giovedì 3 settembre 2026
Renzo Barbera
18:00
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Renzo Barbera
Arbitro Davide Di Marco
Arbitro Davide Di Marco
Palermo-Mantova diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE
Prosegue il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Mantova, dopo aver eliminato nel turno precedente a sorpresa la Lazio, è di scena al Barbera, contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Una sfida tra due squadre che si trovano a punteggio pieno in Serie B, avendo entrambe vinto le prime due partite. In palio la sfida agli ottavi di finale contro il Bologna. Segui la partita sul CorriereDelloSport: aggiornamenti in tempo reale.
17:35
Palermo-Mantova, manca sempre meno al calcio d'inizio
Il calcio d'inizio della sfida tra il Palermo e il Mantova è previsto alle 18:00. Tutto pronto al Barbera
Stadio Barbera - Palermo
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