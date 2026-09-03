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Arbitro Davide Di Marco

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Palermo-Mantova diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE

Dopo aver eliminato la Lazio, gli uomini di Modesto sono ospiti della squadra di Filippo Inzaghi: aggiornamnti in tempo reale

1 min

Pubblicato il 03.09.2026, 17:35

coppa italiaPalermomantovaDiretta

Prosegue il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Mantova, dopo aver eliminato nel turno precedente a sorpresa la Lazio, è di scena al Barbera, contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Una sfida tra due squadre che si trovano a punteggio pieno in Serie B, avendo entrambe vinto le prime due partite. In palio la sfida agli ottavi di finale contro il Bologna. Segui la partita sul CorriereDelloSport: aggiornamenti in tempo reale.

17:35

Palermo-Mantova, manca sempre meno al calcio d'inizio

Il calcio d'inizio della sfida tra il Palermo e il Mantova è previsto alle 18:00. Tutto pronto al Barbera

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