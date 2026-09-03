Cagliari da incubo in Coppa Italia: passa il Verona con il gol di Mulattieri e si regala Roma agli ottavi    

Roma-Verona: è questo l'ottavo di finale di Coppa Italia che si giocherà all'Olimpico. Il Cagliari, infatti, è uscito di scena dal torneo stasera, dopo la sconfitta interna per 2-1 contro l'Hellas di Baroni , tra l'altro ex allenatore della Lazio, che quindi disputerà "in differita" un altro derby personale. Il passaggio del turno è inaspettato perché il Verona milita in Serie B come la Cremonese e il Palermo, anche loro con il pass in tasca nonostante la categoria.

Cagliari-Hellas Verona 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Verona a mille in Sardegna

Il Verona parte fortissimo. È assoluto padrone del campo fin dall'inizio. Edmundsson impegna Radunovic di testa sugli sviluppi di un corner, ma sono molto attivi anche Kastanos, Sarr, Sezonienko e Harroui. Proprio quest'ultimo sblocca la sfida al minuto 23, ricevendo un pallone rasoterra da Livramento e spedendolo sotto le gambe di Radunovic da pochi passi. Il Cagliari? Non pervenuto. Almeno fino alla mezz'ora quando Rodriguez, un po' dal nulla, scalda i guanti a Caprile dai 25 metri e poi Fazzi spara alle stelle da buona posizione.

Cagliari, Mandy non basta

Pisacane corre ai ripari e manda in campo Obert e Romano a inizio ripresa. Il Cagliari cambia faccia. È dentro la partita. E al minuto 57 Fadera (uno dei peggiori nel primo tempo) crossa per Mendy, che ci mette la gamba anticipando Edmundsson e segnando di prima l'1-1. La gara è viva. Non mancano mezze occasioni da una parte e dall'altra. Finché a quattro minuti dalla fine Rodriguez sbaglia tutto e Mulattieri spara una fucilata sul primo palo, potente e precisa, che vale il 2-1 per il Verona. Si tratta del colpo del ko, nonostante il buon ingresso di Maldini, l'errore di testa di Adopo e il tentativo di Deiola sui titoli di coda.