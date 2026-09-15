Dove vedere Genoa-Sudtirol in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Si chiude il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo il pareggio in campionato contro il Frosinone il Genoa di De Rossi affronta il Sudtirol di Possanzini, protagonista di un ottimo avvio in Serie B. In palio la sfida agli ottavi di finale contro l'Inter di Chivu.
Genoa-Sudtirol, l'orario
Genoa-Sudtirol si giocherà oggi, martedì 15 settembre, alle ore 18 allo stadio "Ferraris" di Genova. In caso di parità al 90' si procederà direttamente con la lotteria dei calci di rigore, senza tempi supplementari.
Dove vedere Genoa-Sudtirol in diretta tv
Genoa-Sudtirol sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Genoa-Sudtirol, dove vederla in streaming
Genoa-Sudtirol sarà visibile live in streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. Inoltre, è possibile collegarsi al portale mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta, previa registrazione gratuita.
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