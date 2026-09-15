Dove vedere Genoa-Sudtirol in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Genoa-Sudtirol, l'orario

Genoa-Sudtirol si giocherà oggi, martedì 15 settembre, alle ore 18 allo stadio "Ferraris" di Genova. In caso di parità al 90' si procederà direttamente con la lotteria dei calci di rigore, senza tempi supplementari.

Dove vedere Genoa-Sudtirol in diretta tv

Genoa-Sudtirol sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Genoa-Sudtirol, dove vederla in streaming

Genoa-Sudtirol sarà visibile live in streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. Inoltre, è possibile collegarsi al portale mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta, previa registrazione gratuita.