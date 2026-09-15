Dove vedere Fiorentina-Pisa in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Si chiude con il derby dell'Arno il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al Franchi la Fiorentina, alla prima in casa di Vanoli dal momento del suo ritorno in panchina, ospita il Pisa di Bianco, reduce dalla pesante sconfitta interna per 4-1 contro la Virtus Entella. In palio la sfida agli ottavi di finale contro il Napoli.
Fiorentina-Pisa, l'orario
Fiorentina-Pisa si giocherà oggi, martedì 15 settembre, alle ore 21:00 allo stadio "Franchi" di Firenze. In caso di parità al 90' si procederà direttamente con la lotteria dei calci di rigore, senza tempi supplementari. La gara sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli.
Dove vedere Fiorentina-Pisa in diretta tv
Fiorentina-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Fiorentina-Pisa, dove vederla in streaming
Fiorentina-Pisa sarà visibile live in streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. Inoltre, è possibile collegarsi al portale mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta, previa registrazione gratuita.
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