De Rossi promuove il Genoa di Coppa Italia: "Atteggiamento giusto, sarà bello sfidare l'Inter"

Soddisfatto dopo la vittoria di misura sul Sudtirol (1-0) valsa il pass per gli ottavi, il tecnico elogia El Shaarawy e Traoré: "Possono cambiarci la vita"
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Pubblicato il 15.09.2026, 20:49 (Aggiornato il 15.09.2026, 21:10)

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GENOVA - C'è soddisfazione nelle parole di Daniele De Rossi dopo la sofferta vittoria a Marassi contro il Sudtirol che ha garantito al suo Genoa il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia, dove i rossoblù sfideranno a San Siro l'Inter campione d'Italia e detentrice del trofeo.

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"Hanno giocato ragazzi che avevano giocato un po' meno e sono contento della prestazione - ha detto il tecnico genoano ai microfoni di 'Italia 1' dopo la partita -. L'atteggiamento è stato corretto, anche se la condizione di alcuni era precaria ed è proprio per questo del resto che li abbiamo fatti giocare. Siamo contenti della vittoria, perché questa è una competizione che non vogliamo snobbare. Ci siamo regalati una serata speciale a San Siro".

 

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Agli ottavi di Coppa Italia visita all'Inter di Chivu

Negli ottavi di finale il Genoa sfiderà infatti l'Inter di Chivu, elogiato da De Rossi: "Ha fatto un grande percorso. Mi ricordo quando ha vinto la finale dello scudetto Primavera contro la Roma di mio padre, poi ha fatto bene a Parma e qualcosa di importante quando è tornato all'Inter. Molti hanno dato per scontato qualcosa che sontato non è, ma penso che pochi saranno i tecnici capaci di vincere campionato e Coppa Italia al debutto sulla panchina di una big".

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