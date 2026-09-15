De Rossi promuove il Genoa di Coppa Italia: "Atteggiamento giusto, sarà bello sfidare l'Inter"

Genoa-Sudtirol 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

De Rossi promuove il Genoa dopo l'1-0 al Sudtirol

"Hanno giocato ragazzi che avevano giocato un po' meno e sono contento della prestazione - ha detto il tecnico genoano ai microfoni di 'Italia 1' dopo la partita -. L'atteggiamento è stato corretto, anche se la condizione di alcuni era precaria ed è proprio per questo del resto che li abbiamo fatti giocare. Siamo contenti della vittoria, perché questa è una competizione che non vogliamo snobbare. Ci siamo regalati una serata speciale a San Siro".

Agli ottavi di Coppa Italia visita all'Inter di Chivu

Negli ottavi di finale il Genoa sfiderà infatti l'Inter di Chivu, elogiato da De Rossi: "Ha fatto un grande percorso. Mi ricordo quando ha vinto la finale dello scudetto Primavera contro la Roma di mio padre, poi ha fatto bene a Parma e qualcosa di importante quando è tornato all'Inter. Molti hanno dato per scontato qualcosa che sontato non è, ma penso che pochi saranno i tecnici capaci di vincere campionato e Coppa Italia al debutto sulla panchina di una big".