Coppa Italia
martedì 15 settembre 2026
Artemio Franchi
21:00
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Fiorentina-Pisa diretta Coppa Italia: segui il derby toscano, il risultato LIVE
Il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia si chiude con il derby toscano tra la Fiorentina e il Pisa. I viola hanno ritrovato la vittoria nell'ultimo turno di campionato dopo l'esonero di Grosso e l'arrivo di Vanoli, che ha già parlato di come questo torneo sia un obiettivo importante per la squadra. Dall'altra parte i nerazzurri di Bianco vanno a caccia di un colpo a sorpresa per riscattare un avvio di stagione non proprio esaltante. Chi vince sfida il Napoli agli ottavi. Fischio d'inizio alle ore 21: segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it
19:59
Fiorentina, l'impronta di Vanoli: cosa è cambiato
Dopo un avvio shock con Grosso (3 sconfitte nelle prime 3 di campionato), la Fiorentina è tornata alla vittoria con il ritorno di Vanoli: il lavoro del nuovo allenatore si è visto almeno in due aspetti.
LEGGI TUTTO (a cura di Alberto Polverosi)
19:50
Fiorentina-Pisa, come vederla in tv e streaming
Poco più di un'ora al fischio d'inizio, ecco come seguire la partita in diretta, tv o streaming. LEGGI QUI
19:47
Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni di Vanoli e Bianco
FIORENTINA (3-5-2): Chrsitensen; Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli
A disposizione: De Gea, Jimenez, Dodo, Dragusin, Viery, Ndour, Atta, Gonçalves, Gnonto, Beto, Lezzerini. Indisponibili: Parisi.
PISA (4-3-3): Scuffet; Zanon, Caracciolo, Primasso, Leris; Piccinini, Leone, Loyola; Moreo, Pittarello, Rao. Allenatore: Bianco
A disposizione: Confente, Loria, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Denoon, Angori, Correia, Vural, Esteves, Tramoni, Ferrah, Petagna. Indisponibili: Lusuardi, Marras, Bozhinov.
19:45
Fiorentina-Pisa, si chiude il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia
Cala il sipario sui sedicesimi di finale di Coppa Italia con questo derby toscano: Fiorentina e Pisa si affrontano per scoprire chi sfiderà il Napoli agli ottavi. Aggiornamenti, cronaca e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it
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