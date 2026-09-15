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Fiorentina-Pisa diretta Coppa Italia: segui il derby toscano, il risultato LIVE

I viola di Vanoli sfidano i nerazzurri di Bianco nei sedicesimi di finale: chi vince affronta il Napoli agli ottavi. Aggiornamenti e cronaca in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 15.09.2026, 19:45 (Aggiornato il 15.09.2026, 19:59)

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Il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia si chiude con il derby toscano tra la Fiorentina e il Pisa. I viola hanno ritrovato la vittoria nell'ultimo turno di campionato dopo l'esonero di Grosso e l'arrivo di Vanoli, che ha già parlato di come questo torneo sia un obiettivo importante per la squadra. Dall'altra parte i nerazzurri di Bianco vanno a caccia di un colpo a sorpresa per riscattare un avvio di stagione non proprio esaltante. Chi vince sfida il Napoli agli ottavi. Fischio d'inizio alle ore 21: segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it

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Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni di Vanoli e Bianco

FIORENTINA (3-5-2): Chrsitensen; Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli

A disposizione: De Gea, Jimenez, Dodo, Dragusin, Viery, Ndour, Atta, Gonçalves, Gnonto, Beto, Lezzerini. Indisponibili: Parisi.

PISA (4-3-3): Scuffet; Zanon, Caracciolo, Primasso, Leris; Piccinini, Leone, Loyola; Moreo, Pittarello, Rao. Allenatore: Bianco

A disposizione: Confente, Loria, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Denoon, Angori, Correia, Vural, Esteves, Tramoni, Ferrah, Petagna. Indisponibili: Lusuardi, Marras, Bozhinov.

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