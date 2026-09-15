Fiorentina-Pisa diretta Coppa Italia: segui il derby toscano, il risultato LIVE

Il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia si chiude con il derby toscano tra la Fiorentina e il Pisa. I viola hanno ritrovato la vittoria nell'ultimo turno di campionato dopo l'esonero di Grosso e l'arrivo di Vanoli, che ha già parlato di come questo torneo sia un obiettivo importante per la squadra. Dall'altra parte i nerazzurri di Bianco vanno a caccia di un colpo a sorpresa per riscattare un avvio di stagione non proprio esaltante. Chi vince sfida il Napoli agli ottavi. Fischio d'inizio alle ore 21: segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it