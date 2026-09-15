Vanoli applaude la Fiorentina dopo il 3-0 al Pisa: "Vincere un derby non è mai facile. E a Mastantuono ho detto..."

Fiorentina-Pisa 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Vanoli dopo Fiorentina-Pisa di Coppa Italia

"Ai ragazzi avevo chiesto di dare continuità alla prova di Venezia - ha detto ai microfoni di 'Italia 1' il tecnico da poco tornato in viola, che ha bissato la vittoria ottenuta in campionato al suo debutto sulla panchina ereditata da Fabio Grosso (esonerato dopo 3 ko di fila) -. Per costruire un'identità serve però un processo, che passa dall'unione e dal sacrificio, perché il talento è fine a se stesso se non lo metti al servizio della squadra. Non era facile perché era un derby e la nostra gente ci teneva a vincerlo. I ragazzi mi hanno confermato una crescita".

Le parole del tecnico su Mastantuono

Vanoli ha parlato poi anche di Mastantuono, 19enne fantasista arrivato dal Real Madrid, autore di una tripletta a Venezia e protagonista anche contro il Pisa: "Anche a lui ho detto di mettere il suo talento al servizio della squadra, perché così può diventare importante per la Fiorentina e per l'Argentina. Anche se è giovane può diventare un esempio. Lui è il tipo di calciatore che salta l'uomo e che i nostri tifosi vogliono vedere".