Il Genoa batte il Sudtirol, De Rossi vola agli ottavi di Coppa Italia: Vasquez decisivo

De Rossi agli ottavi di Coppa Italia: Sudtirol ko

Il Genoa ha dominato il possesso e le occasioni nel primo tempo, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Già al 7' Baldanzi aveva messo in difficoltà Plizzari. Poco prima la mezz'ora di gioco, il Genoa ha avuto una doppia chance con Wiafe e Baldanzi, entrambi imprecisi, mentre al 28' Vitinha non ha inquadrato la porta di testa su cross di Puczka. Il momento migliore per i rossoblù è arrivato tra il 34' e il 41': prima Wiafe ha costretto Plizzari a un'ottima parata sul suo angolo basso, poi Amorim ha impegnato ancora più duramente il portiere altoatesino con un destro da fuori area terminato sotto la traversa. Troppo poco Sudtirol nella prima frazione di gioco, con l'unico vero acuto rappresentato dal tiro alto di Anghelè al 35'.

Vasquez salva il Genoa, decisivo il gol contro il Sudtirol

Il secondo tempo è proseguito sullo stesso copione, con il Genoa più propositivo e il Südtirol chiamato a difendersi. Al 52' l'occasione più nitida della ripresa: Mitaj ha calciato di sinistro verso l'angolino basso, ma Plizzari ha risposto presente con un'altra grande parata. Il Genoa prova a chiudere la pratica prima della fine dei tempi regolamentari con le varie occasioni per Amorim e Colombo, ma sbatte nuovamente sul muro difensivo degli altoatesini. Quando tutto sembrava pronto per il calci di rigore, il capitano dei rossoblù Vasquez, appena entrato, firma la rete del vantaggio: calcio d'angolo, il messicano salta più in alto di tutti e di testa la mette alle spalle di Plizzari. Secondo gol consecutivo per il difensore, ancora una volta sugli sviluppi di un corner, dopo quello segnato nella scorsa giornata di campionato valso il pareggio contro il Frosinone.