L'allenatore scende in campo e segna quattro gol: in Sardegna il mister che diventa bomber

ROMA - La classe non ha età e il fiuto del bomber non invecchia mai. A dimostrarlo ci ha pensato Omar Delizos, 43 tecnico sassarese dell'Asd Sant'Orsola che ha rimesso gli scarpini per un giorno regalando alla sua squadra una vittoria epica e una giornata memorabile .

In Sardegna il mister che diventa bomber: quattro gol per Delizos

Un roboante 5-0 quello rifilato in casa alla Gymnasium nel match di Terza Categotia sarda, in cui il Sant'Orsola si era presentato in piena emergenza. Alle prese con numerose assenze, Delizos ha deciso di scendere in campo con i suoi ragazzi e ha poi segnato quattro gol. "Trionfo in emergenza - ha scritto poi il club sui propri profili social per celebrare questo storico successo -. Rosa corta, giocatori fuori ruolo e un mister che torna a fare ciò che sa fare meglio sono solo la cornice della vittoria di sabato: +3 e testa alla prossima trasferta, avremo bisogno di tutti voi!". E chissà se al tecnico-bomber toccherà ancora scendere in campo...