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Corriere dello Sport Football Club, la squadra della community è pronta a scendere in campo

Corriere dello Sport Football Club, la squadra della community è pronta a scendere in campo

Nasce una nuova squadra di calcio a 11 che parteciperà al campionato di Terza Categoria del Lazio. Nei prossimi giorni si apriranno le iscrizioni ai provini per entrare a far parte del progetto
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Il Corriere dello Sport scende in campo con un progetto dedicato alla sua community. Nasce il Corriere dello Sport Football Club, una nuova squadra di calcio a 11 che nella prossima stagione parteciperà al campionato di Terza Categoria del Lazio. L’iniziativa offrirà ai membri della community la possibilità di candidarsi ai provini e provare a conquistare un posto in rosa. Un’occasione unica per vivere il calcio da protagonisti e rappresentare sul campo la passione che ogni giorno unisce lettori, tifosi e appassionati.

Le iscrizioni apriranno nei prossimi giorni: invieremo una nuova comunicazione con tutti i dettagli per provare a partecipare a questo progetto grandioso. Segui il canale ufficiale della squadra per non perderti nessun aggiornamento!

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