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venerdì 3 luglio 2026
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Football Club Cds, arriva anche l'Here we go di Fabrizio Romano

Nasce una nuova squadra di calcio a 11 che parteciperà al campionato di Terza Categoria del Lazio. Il re del mercato: "Da questo momento si può inviare la propria candidatura"
1 min

Ebbene sì: Here we go. O meglio: non ancora, ma da oggi si possono inviare le candidature per far parte del Football Club Cds. Ad annunciarlo Fabrizio Romano, il giornalista re del calciomercato, con l'iconico motto famoso in tutto il mondo.

 Il Corriere dello Sport, quindi, scende in campo con un progetto dedicato alla sua community. È questo lo spirito con cui è nato il Corriere dello Sport Football Club, una nuova squadra di calcio a 11 che nella prossima stagione parteciperà al campionato di Terza Categoria del Lazio. L’iniziativa offrirà ai membri della community la possibilità di candidarsi ai provini e provare a conquistare un posto in rosa.

Un’occasione unica per vivere il calcio da protagonisti e rappresentare sul campo la passione che ogni giorno unisce lettori, tifosi e appassionati.

Le iscrizioni sono aperte e QUI, NEL CANALE UFFICIALE, ci sono tutti i dettagli. In bocca al lupo e, come dice Romano, chissà che il prossimo Here we go, non sia proprio uno di voi.

QUI IL LINK PER CANDIDARSI

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