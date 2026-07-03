Football Club Cds, arriva anche l'Here we go di Fabrizio Romano

Il Corriere dello Sport, quindi, scende in campo con un progetto dedicato alla sua community. È questo lo spirito con cui è nato il Corriere dello Sport Football Club, una nuova squadra di calcio a 11 che nella prossima stagione parteciperà al campionato di Terza Categoria del Lazio. L’iniziativa offrirà ai membri della community la possibilità di candidarsi ai provini e provare a conquistare un posto in rosa.

Un’occasione unica per vivere il calcio da protagonisti e rappresentare sul campo la passione che ogni giorno unisce lettori, tifosi e appassionati.

Le iscrizioni sono aperte e QUI, NEL CANALE UFFICIALE, ci sono tutti i dettagli. In bocca al lupo e, come dice Romano, chissà che il prossimo Here we go, non sia proprio uno di voi.

QUI IL LINK PER CANDIDARSI