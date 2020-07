Il Sabaudia rilancia: entrano nuovi soci

Il Sabaudia Calcio rilancia. Dopo la salvezza raggiunta nell'ultima stagione, la società di Alessandro Tulli cambia pelle mantenendo però gli obiettivi di sempre del club rossoblù. Le parole dell'imprenditore, da oggi vice-presidente, ufficializzano l'innesto del "turbo" per la prossima stagione: "Sono felice di annunciare l'ingresso in società di Attilio Saturno e Biagio Minchella, due imprenditori che hanno voluto sposare il progetto del Sabaudia con entusiasmo, coinvolgendomi in una nuova fase che darà continuità al club e al progetto sportivo nel territorio".

Tulli conclude così: "Con questo messaggio auguro il meglio a chi ha scelto questi colori e ai professionisti che hanno deciso di restare nel proseguire con entusiasmo una storia nata un anno fa. Per questo il mio abbraccio simbolico va a mister Angelo D'Amico, al direttore sportivo Marco Ricci e a tutto lo staff che ha sostenuto nell'ultimo difficile anno i nostri fantastici giocatori".