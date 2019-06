Diretta qualificazione Euro2020: le partite di oggi e come vederle in tv

ROMA - Dopo le gare di ieri, riprende oggi il cammino verso Euro2020. Il programma odierno, oltre all'impegno degli azzurri ad Atene contro la Grecia, prevede ben 12 incontri. La terza giornata di qualificazioni darà certamente importanti indicazioni sia in ottica classifica che dal punto di vista del gioco. Da Croazia-Galles e Islanda-Albania, che scenderanno in campo alle 15, a Belgio-Kazakistan e Finlandia-Bosnia, fino ai campioni del mondo della Francia impegnati in Turchia: vediamo il programma completo delle gare di qualificazione ad Euro2020 e dove è possibile seguirle in diretta tv o streaming.

Diretta TV o streaming delle gare di qualificazione a Euro2020 di oggi

La partita tra Croazia e Galles in programma oggi alle ore 15 è l'unico match con copertura televisiva in Italia e sarà visibile in diretta su Italia 1. È possibile seguire tutte le altre partite in tempo reale sul nostro sito.

Le partire in programma oggi

15.00 Croazia-Galles

15.00 Islanda-Albania

18.00 Armenia-Liechtenstein

18.00 Azerbaigian-Ungheria

18.00 Estonia-Irlanda del Nord

18.00 Finlandia-Bosnia

18.00 Moldavia-Andorra

18.00 Russia-San Marino

20.45 Belgio-Kazakistan

20.45 Bielorussia-Germania

20.45 Scozia-Cipro

20.45 Turchia-Francia

Euro2020, gli "italiani" in campo oggi

Si parte dalla sfida delle 15 tra Croazia e Galles che vedrà in campo diversi calciatori che militano nella nostra Serie A: Perisic, Brozovic, Badelj, Pasalic e Bradaric. In contemporanea il napoletano Hysaj sarà impegnato con la sua Albania nella difficile trasferta contro l'Islanda. Dzeko, connazionale di Kolarov, Pjanic e Zukanovic dovrà vedersela invece contro la Finlandia, nel Gruppo J completato da Grecia e Italia, a punteggio pieno. Stessa situazione per il Belgio di Mertens e Castagne che, dopo aver vinto le prime due sfide del Girone I dovrà cercare di confermarsi in casa contro il Kazakistan. Molto interessante il match delle 20.45 tra la Turchia del milanista Hakan Calhanoglu e la Francia del bianconero Blaise Matuidi.