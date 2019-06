Qualificazioni Euro 2020: Bosnia ko in Finlandia, Croazia ok

ROMA - La Bosnia di Edin Dzeko e dello squalificato Pjanic, presente nello stesso gruppo dell’Italia, ha ceduto un po’ a sorpresa alla Finlandia per 2-0. L’attaccante in uscita dalla Roma ha giocato tutto l’incontro ma non ha inciso: a decidere il match la doppietta di Pukki nel giro di 12 minuti. Il regista della Juventus, fuori per squalifica, rientrerà nella sfida di Torino contro l’Italia in programma martedì. Nell’altra partita del girone 3-0 dell’Armenia al Liechtenstein.

Tutti i risultati delle qualificazioni per Euro 2020

GRUPPO C

Nel gruppo di Germania e Olanda da segnalare la vittoria esterna dell’Irlanda del Nord (2-1) sull’Estonia in attesa degli impegni serali.

GRUPPO E

Scricchiola nel finale ma riesce comunque a fare risultato. La Croazia vicecampione del mondo ha regolato il Galles per 2-1: a far capitolare Bale e compagni (Ramsey sta recuperando dall’infortunio, ndr) lo sfortunato autogol di Lawrence (17’) e il destro di Perisic (48’). A nulla è valsa la firma di Brooks. L’esterno dell’Inter è rimasto in campo per quasi l'intera totalità dell'incontro lasciando il posto a Skoric soltanto al 93': la nazionale di Dalic si porta in testa al Gruppo E con 6 punti insieme all'Ungheria, vittoriosa per 3-1 sull'Azerbaigian.

Croazia-Galles 2-1: tabellino e statistiche

GRUPPO H

Non va benissimo l’esordio ufficiale di Edy Reja sulla panchina albanese: il ct italiano si è arreso di misura all’Islanda che a Reykjavik ha avuto la meglio grazie alla rete di Gudmundsson messa a segno al 22’. Il terzino del Napoli Hysaj, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino all’Atletico Madrid, ha giocato tutta la partita. Primi tre punti per la Moldavia: in inferiorità numerica ha battuto di misura la piccola Andorra con il gol di Armas in apertura di gara.

GRUPPO I

Non era una sfida proibitiva, lo si sapeva. La Russia ha travolto il povero San Marino per 9-0: tanti i protagonisti, tra cui Dzyuba autore di un poker e Smolov autore di una doppietta.