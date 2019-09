Euro 2020

Francia-Albania, che figuraccia: parte l'inno sbagliato

Dagli altoparlanti dello Stade de France non si è sentito l'inno della squadra ospite, bensì quello di Andorra, che giocherà contro i campioni del mondo il prossimo martedì. I giocatori hanno rifiutato di disporsi in campo per il calcio d'inizio fino a quando non è arrivato quello corretto