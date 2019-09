Euro 2020, la Germania si riscatta. Vincono Belgio e Olanda: segna Lukaku

ROMA - La Germania riscatta il pesante ko casalingo con l’Olanda andando a vincere 2-0 a Belfast sull’Irlanda del Nord, reduce da quattro vittorie di fila nel girone C delle qualificazioni agli Europei 2020. Nel primo tempo i tedeschi soffrono, rischiando di capitolare due volte su tiri di Washington: al 7’ Neuer salva miracolosamente in uscita mentre al 45’ il numero 9 irlandese scivola al momento della conclusione, a pochi metri da Neuer, che para in due tempi. La Germania chiede un calcio di rigore al 27’ per un tocco di braccio di Cathcart su tiro di Werner: l’arbitro italiano Orsato opta per l’involontarietà e non concede la massima punizione. In apertura di ripresa ecco il gol tedesco di Halstenberg, al 48’, con una bella mezza rovesciata di collo sinistro. La Germania, dopo il vantaggio, riesce a gestire il match, controllando al meglio il pallone. Nel finale di partita Löw concede qualche minuto anche allo juventino Emre Can. Al 93’ matura infine il raddoppio tedesco di Gnabry, che trafigge il portiere Peacock-Farrell sul filo del fuorigioco. Con questo successo la Germania aggancia in testa al girone C proprio l'Irlanda del Nord a 12 punti, insegue l'Olanda a 9, ma con una partita in meno rispetto alle avversarie.

IRLANDA DEL NORD-GERMANIA 0-2, DATI E IL TABELLINO

Proprio l'Olanda dello juventino De Ligt supera 4-0 in trasferta l’Estonia, che schiera l’esperto Klavan del Cagliari al centro della difesa. Al 17’ Babel sblocca il match di destro per poi andare ancora a segno, di testa, al 47’. Gli Oranje dilagano poi con le reti di Depay al 76’ e Wijnaldum all’87’.

Modric illude la Croazia

Nel girone E mezzo passo falso della Croazia, che pareggia 1-1 in casa di un Azerbaigian che non aveva fatto punti nelle precedenti quattro gare. Capitan Modric illude i croati all’11’, trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area. Nonostante la predominanza territoriale i vicecampioni del mondo non riescono a raddoppiare e così l’Azerbaigian ne approfitta agguantando il pareggio al 72’ con Xalilzade, entrato all’inizio della ripresa. Nell’undici titolare della Croazia trovano spazio, tra gli “italiani”, soltanto l’interista Brozovic e il neo milanista Rebic; restano in panchina Rog (Cagliari) e Badelj (Fiorentina). Nello stesso raggruppamento l’Ungheria del ct italiano Marco Rossi perde 2-1 a Budapest con la Slovacchia, che schiera Vavro della Lazio, Kucka del Parma e l’interista Skriniar. Ospiti in vantaggio con Mak al 40’, pareggio ungherese con il giovane talento Szoboszlai al 50’ e decisivo gol della Slovacchia con Bozenik al 56’. Nel girone E la Croazia resta prima con 10 punti, seguita da Slovacchia e Ungheria a 9.

QUALIFICAZIONI DI EURO 2020, RISUTATI E TABELLINI DI OGGI

Nel Gruppo G Polonia e Austria pareggiano 0-0. Tra i polacchi sono titolari il napoletano Zielinski e il sampdoriano Bereszynski mentre Szczesny della Juventus è tra i rincalzi con il milanista Piatek. Tra gli austriaci c’è l’interista Lazaro. A Lubiana la Slovenia dell’atalantino Ilicic e dello spallino Kurtic supera 3-2 Israele in un match divertente: slavi in vantaggio al 43’ con Verbic, poi Israele ribalta il risultato con i guizzi dell’esperto Natcho al 50’ e di Zahavi al 62’. Pareggio sloveno grazie a Bezjak al 66’ e rete della vittoria ancora di Verbic al 90’. La Macedonia di Elmas del Napoli e di capitan Pandev del Genoa vince 2-0 sul campo della Lettonia. I macedoni mettono al sicuro i tre punti nei primi venti minuti grazie ai gol proprio di Pandev al 14’ e di Bardhi al 17’. In classifica Polonia prima a 13 punti, poi Slovenia 11 e Austria 10.

Lukaku, gol e assist col Belgio: Conte può sorridere

Poker del Belgio, segna Lukaku

Nel Gruppo I il Belgio si impone 4-0 in casa della Scozia. L’interista Lukaku apre le marcature al 9’ di sinistro in contropiede. Poi sono i difensori Vermaelen al 24’ e Alderweireld al 32’ a rendere sonora la scoppola per i britannici già nel primo tempo. All’82’ il poker è completato da capitan De Bruyne, autore degli assist dei primi tre gol e protagonista della gara. In campo, per 90 minuti, anche il napoletano Mertens.

Cipro replica il successo casalingo dell’andata contro San Marino imponendosi anche nella Repubblica del Titano. Finisce 0-4 con i gol di Kousoulos al 2’, Papoulis al 38’, ancora Kousoulos al 73’ e Artymatas al 75’. Infine la Russia fatica contro il Kazakistan vincendo 1-0: il gol arriva soltanto all’89’ con il difensore di origine brasiliana Mario Fernandes. In classifica Belgio in testa a punteggio pieno con 18 punti, segue la Russia a 15, poi Kazakistan e Cipro a 7.