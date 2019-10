Cristiano Ronaldo fa 700 ma il Portogallo va ko, l'Ucraina stacca il pass. Francia-Turchia 1-1

Cristiano Ronaldo festeggia il gol numero 700 della sua immensa carriera ma il rigore firmato al 72’ non basta al Portogallo per evitare il ko contro l’Ucraina: la nazionale di Shevchenko trionfa 2-1 e vola a Euro 2020. La Serbia vince e si porta a -1 dalla nazionale del fuoriclasse della Juve, Francia e Turchia restano appaiate in vetta al Gruppo H dopo l’1-1 dello Stade de France (Ayhan risponde a Giroud) con l’Islanda che insegue dopo il 2-0 ad Andorra. Sempre nel girone dei campioni del mondo da segnalare il poker dell’Albania di Reja alla Moldavia. Goleada Inghilterra (6-0 alla Bulgaria) e 2-0 del Kosovo, che si porta a un solo punto dal secondo posto occupato dalla Repubblica Ceca.

Qualificazioni Euro 2020: tutti i risultati

Cristiano Ronaldo, 700° gol in carriera! Berisha vince il "derby" con Marusic

Goleada Inghilterra

L’Inghilterra si sbarazza facilmente della Bulgaria e vola in testa al Gruppo A con tre punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca. La nazionale di Southgate cala il poker già nel primo tempo con Rashford, la doppietta di Barkley e Sterling: il gol dell’attaccante del Manchester United è di rara bellezza e arriva al termine di una straordinaria azione personale. Il 5-0 è ancora opera di Sterling, il 6-0 finale di Kane. La partita di Sofia è stata fermata due volte nel primo tempo a causa di cori razzisti dei tifosi bulgari nei confronti dei giocatori di colore della nazionale inglese (Sterling in particolare). Il difensore del Verona Rrahmani va in rete nel 2-0 di Kosovo-Montenegro: l’altra firma è di Muriqi, il secondo posto della Repubblica Ceca adesso è a un solo punto.

Cristiano Ronaldo fa 700

Shevchenko stacca ufficialmente il pass per Euro 2020. L’Ucraina supera 2-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che al 72’ si consegna alla storia con il gol numero 700 della carriera arrivato su rigore dopo il fallo di mano di Stepanenko che costa pure il rosso. Di Yaremchuk e Yarmolenko le reti, entrambe firmate nel primo tempo, della nazionale guidata dall’ex attaccante del Milan. CR7 sfiora più volte la gioia personale prima del rigore ma Pyatov e la difesa avversaria dicono di no, solo panchina per Mario Rui. Ne approfitta la Serbia che si porta a -1 dai portoghesi vincendo 2-1 in Lituania con la doppietta di Mitrovic su doppio assist dell’ex granata Ljajic.

Francia-Turchia 1-1

Gara bloccatissima allo Stade de France per la sfida tra i campioni del mondo e la Turchia: alla fine è 1-1 con le reti di Giroud al 75’ e Ayhan all'82' in una partita giocata in un delicato contesto diplomatico. Due le occasioni clamorose, una per tempo: da una parte Griezmann e dall’altra Burak Yilmaz. Presenti gli juventini Matuidi e Demiral: 77’ per il centrocampista. Solo un tempo invece per il milanista Calhanoglu. L’Islanda trionfa per 2-0 nel facile impegno contro Andorra (Sigurdsson e Sigthorsson) mentre l’Albania di Reja ne fa 4 alla Moldavia, l’ultimo è dell’ex interista Manaj.