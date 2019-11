Euro 2020: Inghilterra a valanga, qualificata con Francia, Repubblica Ceca e Turchia

ROMA -La penultima giornata di qualificazioni ad Euro 2020 si apre con il pareggio senza reti tra Turchia e Islanda che qualifica alla fase fine dei prossimi Europei sia i turchi che i francesi. 81' in campo per l'esterno offensivo della Roma Cengiz Ünder al rientro dall'infortunio che non riesce ad incidere in questo match che è comunque positivo per la nazionale turca. Nel girone H, dunque, la Francia vince, pur andando sotto, contro la Moldavia per 2-1 grazie alle reti di Varane nel primo tempo e di Giroud nella ripresa tenendosi così il primato in classifica nel raggruppamento quando mancano 90' alla fine della contesa. L'Albania, invece, in casa si ferma sul 2-2 contro Andorra. Oltre a Francia e Turchia nel girone H, vanno alla fase finale degli Europei anche Inghilterra e Repubblica Ceca nel girone A.

Qualificazioni Euro 2020: risultati e classifiche

Tabellino Francia-Moldavia

Tutte le partite del girone A e del girone B

Nel girone A, infatti, l'Inghilterra consolida il primato con una netta vittoria sul Montenegro per 7-0. A segno Oxlade-Chamberlain che apre le marcature: ci pensa poi la tripletta di Harry Kane e il gol di Rashford ad arrotondare il punteggio sul 5-0 già alla fine del primo tempo, poi chiuso da un autogol dei montenegrini e dalla prima rete di Abraham con la maglia della nazionale inglese nella ripresa. L'altra gara del girone, molto delicata, si gioca a Plzen ed è arbitrata dall'italiano Rocchi: la Repubblica Ceca, infatti, difende un solo punto di vantaggio sul Kosovo per tenersi il secondo posto che vale la qualificazione. La vittoria per 2-1 aiuta i cechi che staccano il pass per la fase finale di Euro 2020 in rimonta dopo l'iniziale vantaggio dei kosovari. Nel girone B, invece, la Serbia resta a -1 dal Portogallo secondo grazie alla vittoria in casa per 3-2 contro Lussemburgo grazie alla doppietta di Mitrovic e al gol di Radonjic. In campo gli "italiani" Kolarov della Roma, Milinkovic-Savic della Lazio, Maksimovic del Napoli e Milenkovic della Fiorentina. Nel prossimo match contro l'Ucraina, i serbi devono trovare i tre punti e sperare in un passo falso dei portoghesi in Lussemburgo.

Tabellino Serbia-Lussemburgo