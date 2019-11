Diretta Sorteggio Euro 2020 dalle ore 18: dove vederlo in tv, regole e fasce

BUCAREST - Al ROMEXPO di Bucarest, in Romania, è tutto pronto per il sorteggio della fase finale di Euro 2020. L'estrazione avverrà tra le 20 squadre che si sono aggiudicate un posto agli Europei finora dopo la fase di qualificazione, le prime due dei dieci gironi. Le altre 4, invece, usciranno dai play-off del prossimo marzo, ma questo non influirà più di tanto sull'estrazione visto che andranno tutte in quarta fascia. Il sorteggio andrà a dividere le 24 squadre in sei gironi da 4 con alcune nazionali che sanno già il proprio girone di appartenenza. L'Italia, per esempio, è già sicura del gruppo A e giocherà tutte e tre le partite in casa, all'Olimpico di Roma. Gli azzurri di Mancini, nonostante le 10 vittorie su 10 nel gruppo J, possono comunque pescare un girone di ferro. Come nazione ospitante del gruppo A, infatti, l'Italia può pescare sia la Francia campione del mondo di Mbappè in seconda fascia, sia il Portogallo di Cristiano Ronaldo in terza, oltre al Galles di Bale e Ramsey in quarta.

Dove guardare i sorteggi in diretta tv

È possibile seguire il sorteggio di Euro 2020 in diretta tv su Sky Sport 24, Sky Sport Collection e Rai 2 dalle 18. Sul web corrieredellosport.it seguirà come sempre l’evento in tempo reale.

Le quattro fasce: ecco chi evitare

Le fasce sono state stabilite sulla classifica generale delle qualificazioni europee avendo come primi tre criteri fondamentali: posizione finale nel girone, punti e differenza reti. Dopo questi, ci sono altri criteri ad esser stati presi in considerazione come i gol segnati, quelli segnati fuori casa, il numero di vittorie e di vittorie esterni, le sanzioni disciplinari e la posizione nella classifica generale della UEFA Nations League. Per l'Italia sono tante le squadre da evitare: la Francia, innanzitutto, in seconda fascia, ma anche Polonia e Croazia sono nazionali di alto livello. In terza, oltre al Portogallo di Ronaldo, potrebbe esserci di nuovo la Svezia a sfidare l'Italia dopo il dramma sportivo delle qualificazioni Mondiali 2018. In quarta infine, solo una tra Finlandia e Galles.

Fascia 1: Belgio, Italia (nazione ospitante), Inghilterra (nazione ospitante), Germania (nazione ospitante)

Spagna (nazione ospitante), Ucraina.

Fascia 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda (nazione ospitante), Russia (nazione ospitante).

Fascia 3: Portogallo, Turchia, Danimarca (nazione ospitante), Austria, Svezia, Repubblica Ceca.

Fascia 4: Galles, Finlandia, Vincente Percorso A spareggi (Islanda, Bulgaria, Ungheria, Romania), Vincente Percorso B spareggi (Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord), Vincente Percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele), Vincente Percorso D spareggi (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia).

I possibili gironi

Alcuni gironi possono già quasi essere composti dal momento che alcune nazionali ospitanti che si sono qualificate (o possono qualificarsi attraverso gli spareggi) saranno assegnate automaticamente a determinati gironi, per fare in modo che giochino in casa almeno le ultime due partite:

Gruppo A (città ospitanti: Roma, Baku):

Italia**

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Finlandia/Galles.

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen)*: Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia/Galles.

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest): Ucraina, Olanda**, Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca, Vincente Percorso A o D spareggi.

Gruppo D (Londra, Glasgow): Inghilterra**, Francia/Polonia/Svizzera/Croazia, Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca, Vincente Percorso C spareggi.

Gruppo E (Bilbao, Dublino): Spagna**, Francia/Polonia/Svizzera/Croazia, Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca, Vincente Percorso B spareggi

Gruppo F (Monaco, Budapest): Germania**, Francia/Polonia/Svizzera/Croazia, Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca, Vincente Percorso A o D spareggi*

* Il percorso della squadra di quarta fascia verrà determinato come segue:

Se Islanda, Bulgaria o Ungheria vincono il Percorso A, vanno nel Gruppo F; la vincitrice del Percorso D completa il Gruppo C.

Se la Romania vince il Percorso A, va nel Gruppo C; la vincitrice del Percorso D completa il Gruppo F.

**Giocheranno tutte e tre le partite della fase a gironi in casa perché hanno superato le qualificazioni europee.

I criteri del sorteggio di Euro 2020

La Russia giocherà in casa due partite del girone B, mentre la Danimarca ne giocherà tre. Visto che entrambe le nazionali sono arrivate ad Euro 2020 attraverso le qualificazioni europee, un sorteggio aggiungitivo che si è tenuto lo scorso 22 novembre ha deciso quale delle due squadre giocherà in casa tutte e tre le gare del girone. Inoltre, altri criteri importanti sono quelli che riguardano le decisioni del Comitato Esecutivo UEFA valide al momento del sorteggio. Squadre come Bosnia /Kosovo, Serbia / Kosovo, Russia /Kosovo, Ucraina /Russia non possono essere riunite nella fase a gironi. Tranne Ucraina e Russia, una nel gruppo C e l'altra nel gruppo B, le altre sono tutte nazionali che devono passare attraverso gli spareggi del prossimo marzo e quindi l'inserimento nello stessa fascia ha già scongiurato un possibile incrocio. La vincente del percorso B finirà nel girone E della Spagna, quella del percorso C, invece, sarà con l'Inghilterra nel gruppo D. Se la Romania, che si gioca il percorso A, passerà il turno, invece, sarà inserita nel gruppo C. Tutte le restrizioni si applicano solo alla fase a gironi. Non si può quindi escludere che le squadre sopra menzionate si possano incontrare durante la fase a eliminazione diretta del torneo.

Il calendario della fase finale

Il torneo inizia il 12 giugno alle 21:00 a Roma. La fase a gironi, con un massimo di quattro partite al giorno, si svolge fino al 24 giugno. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori seconde accedono agli ottavi, quindi si procede a eliminazione diretta. Lo stadio di Wembley ospita le semifinali e la finale.