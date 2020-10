Euro 2020: Milinkovic super, doppietta e Serbia in finale. Dzeko ko ai rigori

ROMA - La Bosnia di Dzeko e Pjanic va ko ai calci di rigore (1-1 d.t.s.) contro l'Irlanda del Nord e fallisce l'accesso alla finale delle qualificazioni a Euro 2020. Tutti aspettavano l'attaccante giallorosso (ancora a quota 0 gol in campionato dopo tre giornate, non ha giocato alla prima contro l'Hellas Verona), invece ad aprire le marcature è il milanista Krunic che, al quarto d'ora, porta avanti i suoi con un piattone in piena area di rigore su cui il portiere avversario può solo toccare prima di raccogliere la sfera dal sacco. A inizio ripresa, però, McGinn approfitta di un disastro difensivo avversario e fredda Sehic ristabilendo l'equilibrio. La gara arriva fino ai calci di rigore. Decisivi per la Bosnia gli errori di Hajradinovic e Visca, in finale ci va l'Irlanda del Nord che, prima di accedere ufficialmente alla fase a gironi di Euro 2020, dovrà battere la Slovacchia, che ha avuto la meglio sull'Irlanda dal dischetto dopo lo 0-0 nei 90'.

Bosnia Erzegovina-Irlanda del Nord: curiosità e statistiche

Milinkovic show, entra e segna una doppietta: Haaland ko

La Serbia degli "italiani" Kolarov, Milenkovic, Lazovic, Djuricic e Milinkovic-Savic supera la Norvegia di Haaland per 2-1 dopo i tempi supplementari. Ad aprire la sfida è proprio il calciatore della Lazio che, appena entrato, mette dentro da due passi facendo esplodere di gioia il ct Tumbakovic e tutti i compagni. Il vantaggio dura però solo sei minuti, Normann a 2' dalla fine ristabilisce l'equilibrio portando la sfida ai supplementari. Ma è la giornata di Milinkovic-Savic. Il centrocampista biancoceleste si prende la squadra sulle spalle e riporta avanti i suoi al 103', stendendo la Norvegia di Haaland. La Serbia affronterà in finale la Scozia che, dopo il pareggio a reti bianche, batte l'Israele ai calci di rigore.

Norvegia-Serbia: curiosità e statistiche

L'Ungheria guidata dall'italiano Marco Rossi, invece, batte in trasferta la Bulgaria per 3-1. Gli ungheresi passano in vantaggio con Orban che apre le marcature al 17' della prima frazione di gioco. Kalmar, a solo 2 minuti dall'inizio della ripresa, gela i padroni di casa portando a due le reti di vantaggio per l'Ungheria, che al 75' chiude i giochi con il sigillo di Nikolics. Di Yomov, a un minuto dalla fine, la rete della bandiera per la Bulgaria. La formazione di Rossi se la vedrà in finale contro l'Islanda del bresciano Bjarnason che batte per 2-1 la Romania di Tatarusanu (Milan). Protagonista assoluto della sfida l'attaccante dell'Everton Sigurdsson, autore di una doppietta. Il classe '89 si vede anche annullare dal Var una rete sul momentaneo 1-0. Il gol di Maxim su rigore all'ora di gioca serve solo per riaccendere le speranze dei suoi, ma nel restante tempo il risultato non cambia.

Islanda-Romania: curiosità e statistiche

Pandev e Nestorovski in finale contro la Georgia

La Georgia supera il primo scoglio. Nella semifinale degli spareggi qualificazione a Euro 2020 la nazionale georgiana batte 1-0 a Tbilisi la Bielorussia, grazie alla rete siglata da Okriashvili, su rigore, al 7° del primo tempo. La Georgia affronterà in finale la Macedonia di Pandev e Nestorovski. La formazione macedona batte il Kosovo del torinese Vojvoda 2-1. Poco dopo il quarto d'oro l'autorete di Aliti permette ai padroni di casa di passare in vantaggio. Alla mezz'ora il pareggio di Hadergjonaj che, però, dura pochissimo: Velkovski, infatti, dopo soli 4 minuti, al 33', riporta la Macedonia avanti. Nella ripresa tante emozioni ma nessun gol. Pandev e Nestorovski dovranno ora battere in finale la Georgia per accedere a Euro 2020.

Macedonia-Kosovo: curiosità e statistiche