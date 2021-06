Europei, diretta Turchia-Galles ore 18: dove vederla in tv

BAKU (Azerbaigian) - Reduce dal pesante ko subito dall'Italia all'esordio, la Turchia cerca la prima vittoria ad Euro2020 contro il Galles, "salvato" da Moore contro la Svizzera. Sfida nella sfida quella tra gli juventini Merih Demiral, autore dell'autogol che ha spianato il successo azzurro, ed Aaron Ramsey, non particolarmente brillante nel match contro la nazionale elvetica dell'ex Lazio Petkovic. L'incontro, valido per la seconda giornata del gruppo A, andrà in scena alle ore 18 allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian, e si tratta del settimo fra le due selezioni: l'ultima volta, nelle qualificazioni ai Mondiali del 1998, terminò con un pirotecnico 6-4 per la Turchia, con Hakan Sukur che mise a segno un poker.