Europei, preoccupazione per l’arrivo dei tifosi inglesi a Roma

ROMA - Nei prossimi gironi all’Olimpico di Roma si disputerà il quarto di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina e vista la massiccia presenza della Variante Delta sull’isola britannica cresce la preoccupazione per l’arrivo dei tifosi. "La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.