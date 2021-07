Europei, diretta Belgio-Italia ore 21: formazioni e dove vederla in tv

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Sale l'attesa per la sfida tra Belgio e Italia, valida per i quarti di finale di Euro 2020, in programma alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, Germania. Gli azzurri, dopo aver fatto tre su tre nella fase a gironi, hanno superato l'Austria agli ottavi. Un successo per 2-1 arrivato nei tempi supplementari grazie alle reti dei subentranti Chiesa e Pessina. Stesso percorso per i Diavoli Rossi, che hanno conquistato la qualificazione come prima forza del Gruppo B con nove punti e agli ottavi hanno estromesso dalla competizione il Portogallo campione in carica grazie alla rete di Thorgan Hazard. Entrambe le formazioni hanno subito un solo gol fin qui nel torneo (gli azzurri agli ottavi contro l'Austria, mentre il Belgio nella fase a gironi contro la Danimarca). Nella conferenza stampa della vigilia il Ct Mancini ha caricato i suoi: "Il Belgio con la Francia è forse la miglior squadra al mondo: ci sono dei giocatori straordinari e cercheremo di vincerla. Siamo nella parte del tabellone più difficile, ma siamo consapevoli delle nostre qualità". La vincente del match tra Belgio e Italia sfiderà una tra Svizzera e Spagna, di fronte alle 18 a San Pietroburgo.