Gli inglesi ancora pensano alla finale di Wembley: "Corruzione e mazzette"

È passato quasi un anno dalla magica notte di Wembley che ha visto l'Italia trionfare contro l'Inghilterra in finale di Euro 2020. In barba ai pronostici, al motto "It's coming home" ripetuto un po' ovunque, a una Wembley completamente vestita a festa per sostenere i Tre Leoni, gli azzurri di Mancini hanno alzato la Coppa di fronte a 60 mila tifosi, per la maggior parte inglesi. Quanti spettatori hanno assistito davvero quella sera al trionfo azzurro non si saprà mai, almeno stando a un'inchiesta pubblicata dal Daily Mail che indaga i "gravi problemi di sicurezza" dell'impianto londinese e parla addirittura di "corruzione e mazzette". L'11 luglio, circa duemila tifosi erano riusciti ad entrare senza biglietto per assistere alla finalissima degli Europei. I problemi si sono ripetuti tanto che un'azienda che fornisce personale per la finale di FA Cup tra Chelsea e Liverpool sarebbe stata sospesa, dopo che un'indagine di Sportsmail ha rivelato allarmanti falle di sicurezza.