Italia-Austria, l'analisi di Giannichedda: "Ora si fa sul serio"

In occasione degli Europei di Calcio, Giuliano Giannichedda segue da vicino, per il sito del Corriere dello Sport , tutta la kermesse continentale commentando i principali spunti del torneo: dalle partite dell’Italia ai protagonisti di Euro2020. Giannichedda, ex centrocampista anche di Lazio e Juventus e attuale tecnico della rappresentativa di Serie D, offrirà per tutta la durata della competizione il suo punto di vista, un commento tecnico da allenatore professionista, su tutto quello che succederà all’Europeo.

Europei, i 5 giocatori da seguire

Europei, top e flop dei gironi

Italia, ora si fa sul serio

Siamo agli otttavi. Da adesso si fa sul serio. Si può pagare ogni piccolo errore. Giochiamo contro l’Austria. Una squadra poco citata ma una squadra che, vista nelle partite del girone, può dar fastidio per il suo modo di giocare sia in fase di possesso perché attaccano in tanti e sia in fase di non possesso perché pressano alti e vanno forte sull’uomo per rubare velocemente palla. Alternano una difesa a 3 con un più probabile 4-2-3-1.

Italia-Austria, dove vederla in tv