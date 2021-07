Giannichedda analizza Italia-Spagna: insidie e chiave del match

In occasione degli Europei di Calcio, Giuliano Giannichedda segue da vicino, per il sito del Corriere dello Sport , tutta la kermesse continentale commentando i principali spunti del torneo: dalle partite dell’Italia ai protagonisti di Euro2020. Giannichedda, ex centrocampista anche di Lazio e Juventus e attuale tecnico della rappresentativa di Serie D, offrirà per tutta la durata della competizione il suo punto di vista, un commento tecnico da allenatore professionista, su tutto quello che succederà all’Europeo.

E' il giorno di Italia-Spagna, due squadre che sono simili: per come sono state costruite, per il percorso fatto, per qualità e per la capacità di puntare sui giovani. Si assomigliano, forse per la prima volta, anche nel gioco: aggressione in avanti e possesso palla con altissima qualità. Loro con un possesso basato sul mantenimento del controllo del gioco noi con un possesso basato sulla possibilità di trovare una soluzione in verticale nella zona di trequarti o dietro le spalle dei loro difensori.

