"Il Barcellona insiste per Pellegrini: nella trattativa anche Trincao"

ROMA - Il Barcellona fa sul serio per Lorenzo Pellegrini. Tanto che ieri il Mundo Deportivo ha dedicato la prima pagina all'offerta dei blaugrana ai giallorossi per il centrocampista in scadenza nel 2022. E proprio per il solo anno di contratto il club blaugrana non sarebbe disposto nemmeno a esercitare la clausola rescissoria da trenta milioni di euro prevista nel contratto del giocatore, ma avrebbe offerto a Tiago Pinto una cifra inferiore.