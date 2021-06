Mbappé, il Psg trema: "Non so se è il posto giusto per me"

La Francia di Didier Deschamps si presenta da grande favorita e da campione del mondo in carica ad Euro 2020. A tre giorni dall'esordio agli Europei contro la Germania la stella della nazionale transalpina, Kylian Mbappé, ha rilasciato un'intervista a "France Football" parlando anche del suo futuro. Il contratto dell'attaccante con il Psg, infatti, è in scadenza nel 2022 ma le trattative per il rinnovo si sono arenate e dunque vi è la possibilità concreta che Mbappé lasci Parigi per trasferirsi al Real Madrid: "Devo prendere la decisione giusta. Sono in un buon posto dove sono felice, ma è il posto giusto per me? Non ho ancora quella risposta. Non ho fretta, devo darmi tutte le possibilità per prendere la decisione giusta, che non è facile".