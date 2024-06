Lecce, Corvino: "Conte? Non gli sarà sfuggito il nostro giocatore". E svela il nome

Le parole di Corvino su Pongracic e Ramadani

"Piace a Manna? So che è nei pensieri di tanti club, non so quanto lo voglia il Napoli ma sono sicuro, conoscendo Conte, che Pongracic non gli è sfuggito". Poi si parla anche di Ramadani: "Non c’è una richiesta ufficiale del Napoli, anche se ci fosse non lo direi”. Corvino ha parlato anche di Conte che mercoledì mattina verrà presentato Conte a Palazzo Reale: "Sono stato il primo dirigente di Conte, convinsi suo padre a fargli il contratto a 13 anni e l’ultimo dirigente prima del suo ritiro a Lecce. Antonio è una garanzia".