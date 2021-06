Il gesto Hakimi in diretta tv dopo un gol: la dedica è per Eriksen

Il calcio si è unito sotto un'unica bandiera: quella del tifo per Christian Eriksen. E dopo la dedica di Romelu Lukaku, arriva anche quella di Achraf Hakimi, che ha omaggiato a suo modo il compagno di squadra, colto da un malore in diretta tv durante Danimarca-Finlandia che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Mentre il 29enne danese è tenuto sotto osservazione in ospedale, amici e tifosi hanno invaso i social e i campi di calcio con pensieri e dediche.