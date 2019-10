Nazionale, visita al Bambin Gesù: che festa con i piccoli pazienti!

ROMA - Una foto, un abbraccio, un sorriso. Una giornata speciale per tanti bambini che stanno lottando per vivere e che hanno potuto per un giorno scacciare i brutti pensieri per incontrare i propri idoli calcistici. La Nazionale questo pomeriggio ha visitato infatti i pazienti dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, una delle iniziative promosse dalla Figc per sostenere la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei trapianti.

La squadra, accompagnata dal ct Mancini e dal presidente della Figc Gravina è stata accolta dalla presidente dell’Ospedale, e ha ricevuto in dono un pallone con le firme dei bambini ricoverati oltre a due pettorine decorate con i disegni della ludoteca, che verranno indossate nel riscaldamento pre-partita di Italia-Grecia.

La grande comunità del Bambin Gesù sarà invece ospite della Figc allo stadio per la gara di sabato tra Italia e Grecia. Oltre 5 mila, tra pazienti, familiari, dipendenti e volontari dell'ospedale, saranno in tribuna all'Olimpico. Durante la partita sarà possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso il numero solidale 45535 e una donazione di 2 euro con sms e di 5-10 euro da rete fissa.

LA VISITA

La squadra all'arrivo all'ospedale al Gianicolo è stata suddivisa in gruppi, per incontrare il maggior numero possibile di bambini e ragazzi ricoverati nei diversi reparti. Francesco Acerbi tra i più emozionati per la visita al Bambin Gesù, vista la sua lunga battaglia vinta contro un tumore. Per la Roma presenti Zaniolo, Spinazzola, Cristante e Mancini. Assente Florenzi che è stato costretto a non partecipare al raduno azzurro per una forte influenza, mentre nella Capitale si è rivisto El Shaarawy. Per la Lazio invece Immobile e Acerbi. I giocatori dopo aver visitato i vari reparti, si sono intrattenuti con altri piccoli pazienti nell'area giochi, dove hanno scambiato qualche tiro con il pallone e giocato con il biliardino.