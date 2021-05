Roma, Pellegrini marca stretto Belotti: vuole convincerlo

ROMA - Lorenzo Pellegrini è in attesa del nuovo contratto, ma intanto è concentrato sull’Europeo. Il capitano della Roma è in ritiro con la Nazionale a Santa Margherita di Pula, oggi è in programma un’amichevole a Cagliari contro San Marino, ma il centrocampista non giocherà perché deve recuperare da un infortunio muscolare rimediato nel derby all’ultima giornata di campionato. Tiago Pinto ha fatto sapere che l’incontro con il suoi procuratori, titolari della Gp Soccer and Management, è imminente. Questione di giorni, forse di ore, ma nessuna delle due parti prevede colpi di scena. Giampiero Pocetta, che con Giovanni Ferro cura gli interessi del giocatore, ieri era a Milano, probabile che l’incontro con il direttore generale della Roma avvenga al suo rientro nella Capitale.