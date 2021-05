Immobile, Insigne, "amore" e sesso: che siparietto in azzurro!

Una gag che è diventata virale in poco tempo e che resterà nella videoteca della Nazionale italiana alla voce "risate assicurate". Il siparietto in questione ha visto protagonisti Immobile ed Insigne, con la partecipazione (straordinaria?) di Belotti e Florenzi. Il bomber della Lazio si è distrattamente rivolto al capitano del Napoli chiamandolo "Amò". Questo errore ha suscitato le prime risate e la reazione di Insigne, che ha prontamente risposto in napoletano, coinvolgendo anche il Gallo Belotti: "Ti stai allargando un po' troppo... Questo dopo tre giorni insieme mi chiama Amò... Dopo un mese intero allora che facciamo? Scopiamo?".