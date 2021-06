Europei, Castrovilli corre da Mancini. Annullata la vacanza con Rachele

Pellegrini non ce la fa, non parteciperà ad Euro 2020. Il giallorosso ha avuto una ricaduta del problema muscolare alla coscia sinistra rimediato nel secondo tempo del derby contro la Lazio del 15 maggio scorso. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha deciso di convocare il centrocampista della Fiorentina Castrovilli (già nella prima lista allargata del ct). Una notizia davvero inaspettata per il giovane viola che era in procinto di partire con la sua fidanzata Rachele Risaliti. Stando ai loro profili social, i due fidanzati, si trovavano in puglia a Minervino Murge ma erano "con la valiga in mano" per un viaggio oltre oceano. Gaetano Castrovilli e la sua compagna avevano infatti prenotato un volo con destinazione Seychelles ma alla chiamata della propria nazionale è davvero impossibile dire no.