Acerbi: “Immobile il mio amore. Lo chiamo e segna”

ROMA - Amici per la pelle, un rapporto che va oltre il calcio. Sui prati verdi hanno sintonia sia alla Lazio che con l’Italia. Ora Francesco Acerbi e Ciro Immobile, volti biancocelesti in azzurro, vanno alla conquista dell’Europeo. E il difensore racconta un aneddoto simpatico che descrive bene il rapporto con Ciro: “Abbiamo un legame speciale, lo chiamo ‘amore’”, racconta al programma Sogno Azzurro. Poi continua: “L’anno scorso ogni volta che non segnava e magari c’era un corner o una punizione contro, lo guardavo e gli dicevo ‘amore, ora tocca a te’. E segnava veramente. È diventato una sorta di rituale, ci vogliamo bene”. Jessica non sarà gelosa, anche se vuole Ciro tutto per lei.