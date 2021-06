Zaniolo, messaggio alla Roma: piovono baci social!

Difficile convincersi che sia solo un caso. Uno come Nicolò Zaniolo, che ha imparato a comunicare così bene tramite i social, sa benissimo che ogni "storia" è un messaggio che, in un determinato periodo, diventa forte come una promessa. Una promessa che sicuramente scalderà i cuori di tutti i tifosi della Roma. Il talento giallorosso, nei giorni del discusso trasferimento di Calhanoglu dal Milan all'Inter, ha scelto di postare un collage di foto che lo ritraggono baciare la maglia della sua squadra, così tanto valorizzata tra un maledetto infortunio e l'altro.