Italia, Chiesa da bambino aveva predetto tutto: "Segnerò io..."

Suscitò un gran sorriso, il piccolo Federico Chiesa , ma alla fine ha avuto ragione lui, eccome. Nel rispondere ad un giornalista che gli chiedeva chi, andato via Batistuta, avrebbe fatto gol per la Fiorentina, il bimbo, in braccio al papà Enrico, disse: "Io". E la sua profezia si è poi avverata: con la maglia viola, con quella bianconera e anche con la Nazionale .

Federico Chiesa, il predestinato

Dopo l'avvio titubante dell'Italia nel secondo tempo della gara contro l'Austria, erano in tanti sui social ad improvvisarsi ct e suggerire virtualmente a Mancini di far entrare subito Federico Chiesa, un ragazzo che per qualità, grinta e determinazione ha già conquistato tutti. E nel corso del primo tempo supplementare, esattamente al 95', quel bambino che indicava se stesso come futuro attaccante prolifico non ha disatteso le aspettative, garantendo un contributo determinante al percorso dell'Italia agli Europei.