Euro 2020, l'aneddoto di Bonucci su Toloi prima della finale di Wembley

Bonucci: “In riunione non ci accorgemmo neanche che mancava Toloi”

Per spiegare quanta concentrazione ci fosse nella riunione tecnica prima della finale contro i padroni di casa, Bonucci dice: “Ecco cosa si respirava in quella sala meeting prima di partire per Wembley. L'allenatore Roberto Mancini chiede se ci siamo tutti e si comincia. Dà la formazione e dice che gioca terzino sinistro Spinazzola. E noi tutti a ridere. Poi finisce la riunione, io sono il primo che apre la porta e mi ritrovo davanti Toloi che sta arrivando e neanche c'era. Gli dico: “Non ti preoccupare, andiamo e vinciamo” e siamo partiti. Questo per dire quanta tensione e quanta concentrazione c'erano che neanche ci eravamo accorti che mancava uno di noi perché era come fosse lì. Poi in spogliatoio ci abbiamo riso sopra. Questo è un bell'aneddoto da portarci dietro”.