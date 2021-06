Szczesny: "Donnarumma? La Juve mi ha detto che resto al 100%"

Dal ritiro della nazionale polacca, il portiere bianconero Wojciech Szczesny rispedisce al mittente le voci che vogliono Gianluigi Donnarumma a un passo dalla Juve: "Ho avuto contatti con il club e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. La Juventus conta su di me e non mi venderà al 100%. E io voglio restare". Poi, sul ritorno di Allegri: "È sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda - ha spiegato Szczesny, nelle parole riportate dal sito meczyki.pl -. Ho già parlato con lui, siamo rimasti in contatto costante e penso che mi stimi non solo come un buon portiere, ma come uomo".