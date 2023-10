Qualificazioni Euro2024, l’Uefa rinvia Kosovo-Israele a data da destinarsi

Israele, il rinvio della sfida in Kosovo

Ma oggi, da Nyon è arrivata un’altra decisione che differisce anche la seconda partita di qualificazione agli Europei del 2024 della nazionale israeliana contro il Kosovo inizialmente prevista per il 15 ottobre. Le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria nazionale di viaggiare all’estero per motivi di sicurezza. Anche per questa partita dovrà essere definita una nuova data. La nazionale israeliana è al terzo posto in classifica del Gruppo I, e in questo momento è in piena corsa per la qualificazione ai prossimi Europei di Germania in programma a fine stagione.