Kvaratskhelia show con la Georgia: gol e assist nel 4-0 a Cipro

TBILISI (GEORGIA) - Gloria per Kvaratskhelia nel match del Gruppo A di qualificazione a Euro 2024 vinto dalla Georgia a Tbilisi contro Cipro. L'attaccante del Napoli infatti, stella della squadra guidata dal francese Sagnol (che ha schierato dal 1' anche il terzino Lochoshvili della Cremonese), ha segnato al 58' la rete del 2-0 che ha piegato le gambe ai ciprioti allenati invece dal georgiano Ketsbaia (in campo per gli ospiti Kastanos della Salernitana e Ioannou del Como. Un 4-0 (a segno anche Kiteishvili a inizio ripresa, Shengelia all'82' su assist di Kvara - sostituito tre minuti dopo - e infine Mikautadze su rigore al 94') che consente alla Georgia di portarsi a quota 7 punti, mentre i ciprioti restano a zero in un girone guidato dalla Scozia (15 punti) davanti a Spagna (12) e Norvegia (10), che si sfideranno oggi (15 ottobre) a Oslo.