Euro 2024, l’Italia si qualifica se: cosa serve agli Azzurri

ROMA - La vittoria contro Malta ha portato gli azzurri di Luciano Spalletti al secondo posto del gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024. Alla vigilia dello scontro diretto con l'Inghilterra, l'Italia ha tre punti da recuperare sugli uomini di Soutghate (in testa con 13 lunghezze). In ogni girone passeranno le prime due, mentre le otto migliori terze saranno impegante negli spareggi di marzo, insieme alle due formazioni meglio piazzate nell'ultima edizione di Nations League. L'Italia, anche in caso di posizionamento fuori dai primi due posti del girone, disputerà ugualmente gli spareggi riservati a 12 squadre, essendo semifinalista di Nations League.