Inghilterra-Italia, vertice sulla sicurezza dopo l'attentato in Belgio: cosa succede

Massima allerta a Wembley in vista della sfida tra l' Inghilterra e l'Italia valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024. Dopo l' attentato di ieri a Bruxelles, avvenuto poco prima del match tra il Belgio e la Svezia e che ha portato all'uccisione di due tifosi svedesi, sono stati intensificati i controlli in città.

La riunione tecnica a Wembley

A partire dalle ore 10, è in corso una riunione tecnica per la sicurezza a Wembley dopo le azioni terroristiche di Bruxelles. Le forze dell'ordine stanno allestendo il piano per garantire a tutti i tifosi inglesi e italiani, di raggiungere in sicurezza l'impianto calcistico.