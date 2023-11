Qualificazioni Europei 2024, la Macedonia ferma l’Inghilterra. La Slovenia stacca il pass

Nel girone dell’Italia delle qualificazioni Europei 2024 va in archivio con il punteggio di 1-1 la sfida tra Macedonia e Inghilterra , già prima e qualificata: prima del riposo vantaggio di Bardhi , nella ripresa risponde Kane . Una mezza rivincita per la Macedonia, già certa di essere fuori dagli Europei, che all’andata a Londra aveva perso con un pesante 7-0.

Pari Albania, tris Repubblica Ceca

Nel girone E l’Albania non va oltre lo 0-0 contro le Isole Faroe, mentre la Repubblica Ceca vince per 3-0 di fronte alla Moldavia: sblocca la sfida in avvio Doudera, poi la chiudono nella ripresa Chory e Soucek. Albania prima con 15 punti, stesso punteggio per a Repubblica Ceca che chiude al secondo posto davanti alla Polonia.

Slovenia agli Europei

Nel girone H la Danimarca, già certa del primo posto, perde per 2-0 in casa dell’Irlanda del Nord: decisivi Price e Charles nella ripresa. La Slovenia è seconda e si qualifica agli Europei dato che ha vinto una sorta di spareggio contro il Kazakistan per 2-1, maturato dopo il botta e risposta tra Sesko (su rigore) e Orazov e la rete decisiva di Verbic. Non qualificata agli Europei la Finlandia che ha battuto in trasferta San Marino in trasferta con lo score di 2-1 grazie alla doppietta di Soiri.