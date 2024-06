Dove arriverà l'Italia a Euro2024: l'algoritmo non ha dubbi. Ecco la previsione

Dove può arrivare l’Italia? L’algoritmo ha una risposta: sino ai quarti di finale. Saranno i padroni di casa della Germania, la Spagna, la Francia e l’Inghilterra a spingersi sino alle semifinali. Lo dice il Predictor Opta, che ha simulato l’intero torneo a una settimana o poco più dal via di Euro 2024. L’Inghilterra, da noi sconfitta a Wembley nel 2021 ai rigori, è la grande favorita, con il 19,9% di chance di alzare il trofeo, con la Francia (19,1%) staccata di un soffio. Il girone B, con Spagna, Croazia e Albania, non sarà proprio una passeggiata.

Dove arriverà l'Italia a Euro2024

Eppure l’algoritmo, che ha simulato migliaia di volte la sequenza di partite, ci vede agli ottavi all’80,3% e tendenzialmente al secondo posto. Gli altri gruppi? Il cervellone elettronico dice Germania prima in quello A (ma corsa apertissima per secondo e terzo posto); in quello C, alle spalle dell’Inghilterra, passa al 69,2% la Danimarca; in quello D Francia davanti all’Olanda; nel girone E l’Ucraina alle spalle del Belgio; in quello F, infine, Turchia davanti al Portogallo.