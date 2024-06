Toni e il pronostico su Euro 2024: "Francia, Germania o Italia? Ecco le mie favorite"

Grande protagonista della cavalcata trionfale dell' Italia nel 2006, Luca Toni veste ora i panni di commentatore tecnico ed opinionista sportivo. L'ex centravanti della nazionale, intervistato dai tedeschi della Bild, ha detto la sua in vista del prossimo Europeo , che si terrà in Germania proprio come accaduto in occasione della kermesse mondiale di 18 anni fa.

Toni verso Euro 2024: "Ci sono tre favorite, l'Italia non parte favorita"

Consapevole della fase che sta attraversando l'Italia di Luciano Spalletti, Luca Toni non ha dubbi e annuncia le sue favorite per la vittoria finale di Euro 2024, a poche ore dalla partita inaugurale: "Francia, Inghilterra e Germania, esattamente in quest'ordine - ha dichiarato l'ex bomber del Bayern Monaco alla Bild -. E sugli Azzurri, aggiunge: "Abbiamo vinto Euro 2021, ma non partimmo come favoriti, allora nacque qualcosa di magico. L'Italia ora sicuramente non parte di nuovo come favorita - ha sottolineato -. Ci sono squadre che sono meglio attrezzate per il torneo e anche sulla carta più forti. Perciò non sarà facile per noi. La semifinale sarebbe già un successo, a quel punto tutto sarebbe possibile. La nostra squadra è capace di tutto, sono curioso anch'io di vedere cosa succederà. Possiamo arrivare in finale, ma anche uscire dopo la fase a gironi. Spero ovviamente nella finale", ha concluso Toni con un sorriso.