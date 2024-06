Shevchenko da brividi in Germania: si emoziona davanti a un'installazione, il motivo

MONACO (Germania) - Un pezzo di tribuna dello stadio Sonyachny di Kharkiv distrutto dai bombardamenti in Ucraina è stato esposto a Monaco di Baviera, alla presenza di Andrij Shevchenko , presidente della federazione ucraina di calcio. Si tratta di una mostra temporanea, inaugurata in una piazza centrale della città bavarese che, tra l'altro, è gemellata con Kiev dal 1989. La nazionale ucraina impegnata oggi nella partita d’esordio contro la Romania a Monaco, è stata sconfitta per 3-0. Ma la vera partita del popolo ucraino si gioca sul fronte russo, e Shevchenko non ha perso occasione di ricordarlo ai presenti.

Le parole di Sheva

Proprio a Monaco - infatti - è stata allestita in pieno centro una mostra dove sono stati esposti sedili blu e gialli, colori dell'Ucraina, rimontati su un pezzo di rete metallica. Lo stadio Sonyachny da 5.000 posti è stato costruito nel 2011 come campo di allenamento per Euro-2012. Con i bombardamenti su Kharkiv, è stato distrutto ed è inutilizzabile dal maggio 2022. "Significa molto per me essere qui - ha spiegato Shevchenko - questo è un pezzo di uno stadio che serviva per la preparazione dell'Euro-2021 per l'Ucraina ed è stato completamente distrutto dai russi. Iniziamo oggi il nostro torneo, con la squadra sul campo, ma milioni di soldati stanno difendono l'Ucraina. Siamo tutti insieme”.